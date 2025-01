Os médicos não poderão reparar o tecido cerebral danificado por um acidente vascular cerebral. No entanto, seu médico poderá administrar tratamentos para:

Administrar medicamentos para desfazer o coágulo de sangue

Retirar um coágulo sanguíneo ou fechar um vaso que está sangrando

Evitar que o dano cerebral piore fazendo com que sua frequência cardíaca, pressão arterial e temperatura corporal voltem ao normal

Se você tiver tido um coágulo sanguíneo, prevenir outro administrando-lhe afinadores de sangue

Ajudar você a realizar suas atividades da melhor forma possível (com reabilitação)

Se seu acidente vascular cerebral tiver sido causado por um coágulo sanguíneo, às vezes os médicos conseguem romper o coágulo com medicamentos (fármacos que dissolvem coágulos). Se o coágulo for rompido com rapidez suficiente, seus sintomas poderão desaparecer completamente. No entanto, os medicamentos precisam ser administrados logo nas primeiras horas. Além disso, algumas pessoas têm risco elevado de complicações devido a esses medicamentos e não podem usá-los de forma segura. Às vezes, um coágulo de sangue é removido usando um cateter.

Se o seu acidente vascular cerebral tiver sido causado por estreitamento dos vasos sanguíneos do pescoço, os médicos podem realizar uma cirurgia para abri-los. Ou eles podem inserir um pequeno tubo (stent) no vaso sanguíneo para mantê-lo aberto.

Se o seu acidente vascular cerebral tiver sido causado por sangramento de um vaso sanguíneo, às vezes os médicos conseguem estancar o vazamento. Os médicos inserem uma pequena espiral metálica no vaso que está vazando ou fazem uma cirurgia para fechá-lo.

A reabilitação ajuda você a realizar melhor suas atividades depois de um acidente vascular cerebral. A reabilitação: