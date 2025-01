Os médicos não sabem ao certo porque as pessoas desenvolvem osteonecrose da mandíbula. Ela pode acontecer sem uma razão clara. Mas é mais provável depois de:

Uma extração dentária

Uma lesão da mandíbula

Radioterapia da cabeça e do pescoço para tratamento de câncer

Altas doses de certos medicamentos para os ossos diretamente na sua veia (IV) chamados bifosfonatos

Os bifosfonatos são mais frequentemente administrados por via oral para tratar ossos que estão se fragilizando (osteoporose). Tomá-los assim não parece aumentar o risco de osteonecrose da mandíbula. No entanto, doses elevadas administradas pela veia podem aumentar o risco, particularmente se você for submetido a uma cirurgia oral.