Dor no pescoço é comum, especialmente em adultos mais velhos. Muitas causas de dor lombar também podem causar dor no pescoço. Lesão nos ossos, músculos ou ligamentos (faixas de tecido, duras e curtas, que seguram seus ossos nas articulações) podem causar dor no pescoço. Lesão nos nervos ou medula espinhal também pode causar dor no pescoço.

As causas mais comuns de dor no pescoço são entorses e distensões. Esta dor desaparece espontaneamente

Se sentir dor no pescoço e tiver perdido força ou sensação, procure um médico imediatamente

Em geral, você pode aliviar uma dor no pescoço com medicamentos (como acetaminofeno) e não fazendo coisas que forcem seu pescoço

Quando devo procurar um médico por causa de uma dor no pescoço? Consulte o médico imediatamente, se você sentir dor no pescoço e qualquer um dos sinais de alerta a seguir: Perda de força no pescoço ou em um ou nos dois braços ou pernas

Dormência em um ou nos dois braços ou pernas

Febre

Suores noturnos

Dor de cabeça

Cansaço ou confusão

Desconforto no peito ou sensação de falta de ar

Dor que acontece ou piora quando você se exercita

Dificuldade para deglutir Consulte o médico em até um dia, se você sentir dor intensa no pescoço que não alivia com medicamentos, como paracetamol ou anti-inflamatórios não esteroides (AINEs). AINEs incluem ibuprofeno e naproxeno, entre outros. Se você sentir dor no pescoço sem sinais de alerta, você pode esperar alguns dias ou pode ligar para seu médico para perguntar quando deve comparecer ao consultório.

O que causa dor no pescoço? A causa mais comum da dor no pescoço é: Distensão muscular ou entorse de ligamentos Outras causas comuns incluem: Espasmos musculares

Osteoartrite (quando o tecido protetor na extremidade dos ossos se desgasta)

Espondilose cervical (desgaste e ruptura das suas vértebras e discos, que se torna comum à medida que envelhece)

Disco lacerado ou herniado (protuberante) na sua coluna (o disco pressiona uma raiz nervosa e causa dor)

Dor em todo o corpo (como ocorre na fibromialgia) também pode afetar o pescoço Causas menos frequentes que são graves: Um rompimento no revestimento de uma artéria do pescoço (dissecção)

Meningite

Um tumor na coluna vertebral

Infecção

Como os médicos tratam dor no pescoço? O médico: Tratar a causa da dor no seu pescoço

Sugerir que você tome analgésicos, como paracetamol ou um AINE

Aplique calor ou frio onde estiver sentindo dor. Frio é melhor nos dois primeiros dias após uma lesão, em seguida use calor

Pedir que evite atividades que façam seu pescoço doer

Encaminhar você para a fisioterapia, que inclui exercícios de alongamento e fortalecimento