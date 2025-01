A síndrome do túnel do carpo acontece quando o nervo mediano no seu pulso fica espremido devido a um inchaço ou à presença de feixes de tecido duro dentro do túnel do carpo. Em geral, a causa não é conhecida. Contudo, algumas ações repetitivas podem causar a síndrome do túnel do carpo, incluindo:

Trabalho que exige que você dobre seu pulso para cima demais, de maneira forçada e repetida, como ao usar um martelo

Usar um teclado em uma posição incorreta

Usar objetos que vibram por um tempo prolongado (por exemplo, certas ferramentas elétricas)

É mais provável que você apresente a síndrome do túnel do carpo, se tiver certos quadros clínicos, como diabetes ou artrite reumatoide.