A maioria dos gânglios desaparece espontaneamente sem tratamento.

Se o gânglio for doloroso ou ficar crescendo, os médicos podem remover o líquido de dentro do gânglio com uma agulha (chamado aspiração). Às vezes, os médicos injetam um medicamento (chamado suspensão de corticosteroide) no gânglio para ajudar a diminuir a dor.

Às vezes, os médicos precisam remover o gânglio cirurgicamente. Em alguns casos, o gânglio volta depois de ser removido.

Algumas pessoas acreditam que um gânglio pode ser removido batendo nele com algo duro como um livro. Você não deve fazer isso, pois pode machucar sua mão.