No lúpus, seu sistema imunológico ataca o tecido conjuntivo do seu corpo. Os médicos não sabem o que faz com que isto aconteça.

O tecido conjuntivo é um importante constituinte do corpo. O tecido conjuntivo está em todos os seus órgãos sustentando seu formato. Um problema com o tecido conjuntivo pode afetar praticamente qualquer órgão em seu corpo.

Às vezes, certos medicamentos causam lúpus. Se isto acontecer, seus sintomas geralmente desaparecem quando você parar de tomar o medicamento.