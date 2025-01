O osso é um tecido vivo que está sendo constantemente reabsorvido e reconstruído. Na doença de Paget do osso, há algo de errado na maneira como as células ósseas se decompõem e reconstroem os ossos. Isso faz com que o osso cresça mais do que o normal, mas seja fraco.

Na maioria das vezes, os médicos não sabem o que faz com que isso aconteça. A doença de Paget pode ser hereditária.