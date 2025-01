Músculos são os tecidos que se contraem para mover as partes do corpo. Você tem diferentes tipos de músculos:

Músculo esquelético

Músculo liso

Músculo cardíaco

Os músculos esqueléticos são ligados aos ossos e vêm em pares, por exemplo, os músculos bíceps dobram seus cotovelos e os músculos tríceps os endireitam. Os músculos esqueléticos são voluntários (o que significa que você os move quando decide).

Os músculos lisos circundam as artérias, as veias e os intestinos. Os músculos lisos nos vasos sanguíneos se contraem e relaxam para ajustar o fluxo de sangue. Os músculos lisos nos intestinos se contraem para mover os alimentos e as fezes através de seu sistema digestivo. Você não consegue controlar os músculos lisos. Eles fazem seu respetivo trabalho sem você pensar a respeito.

O músculo cardíaco é um tipo especial de músculo que nunca precisa parar para descansar e não está sob o controle voluntário.