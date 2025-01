Quais são os objetivos no tratamento do câncer?

Quais são os objetivos no tratamento do câncer?

O principal objetivo do tratamento contra o câncer é se livrar do câncer. Isto pode acontecer com um tipo de tratamento (como cirurgia) ou com um misto de tratamentos, como cirurgia e quimioterapia (medicamento que destrói células cancerígenas) e radioterapia.

Se não for possível remover o câncer, os médicos tentaram fazer com que encolha para que a pessoa fique mais confortável e para diminuir os sintomas e a pessoa se sentir melhor.

O tratamento do câncer é complexo e os médicos e outros profissionais de saúde trabalham juntos em equipe. Sua equipe pode incluir clínicos gerais, especialistas, cirurgiões, assistentes do médico, radioterapeutas, enfermeiros, assistentes sociais e farmacêuticos.

Os médicos escolherão o tipo de tratamento (chamado protocolo de tratamento) que for melhor para o tipo de câncer.