Alguns sintomas podem ser sinais de alerta para câncer. A maior parte do tempo, pessoas com esses sintomas não têm câncer. Mas, como a cura do câncer é mais provável se ele for detectado precocemente, é importante informar ao médico se você tiver qualquer sinal de alerta.

Quais são os sinais de alerta do câncer? Procure um médico se você tiver os seguintes sinais de alerta para câncer — o tratamento funciona melhor se iniciado cedo: Perda de peso sem causa conhecida

Cansaço

Suores noturnos

Não sentir fome e comer menos

Uma nova dor que não vai embora

Uma sensação de enjoo (ou vômitos) que fica voltando

Sangue na urina ou fezes

Alteração nas fezes (duro demais ou mole demais)

Febre que fica voltando

Tosse que não vai embora

Mudança no tamanho ou cor de um nevo

Mancha na pele que não cicatriza

Linfonodos maiores que o normal (caroços duros nas axilas ou no pescoço)

Um caroço na mama