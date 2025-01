Uma neoplasia é um crescimento anormal no corpo, que pode ser canceroso. Se algo é “neoplásico,” ele tem algo a ver com neoplasia. Uma síndrome paraneoplásica é um conjunto de sintomas causados por um câncer. Os sintomas ocorrem em uma área diferente do corpo em relação à localização do câncer.

A maioria das pessoas com câncer não desenvolve síndromes paraneoplásicas.