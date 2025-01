Os médicos podem suspeitar que a pessoa tem câncer com base em:

Seus sintomas

Uma avaliação física

Resultados dos exames de triagem para câncer (testes para procurar por câncer antes de haver sintomas)

Para ter certeza, os médicos solicitarão exames. Eles irão diagnosticar (identificar) o câncer com base nos resultados dos exames.

Os médicos também farão exames para saber o estágio do câncer (estágio I, estágio II, estágio III ou estágio IV). Os estágios descrevem o tamanho do câncer e se ele se espalhou para outras partes do corpo.