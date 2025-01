As células cancerosas podem se espalhar:

Expandindo diretamente para tecidos ou órgãos próximos

Viajando através do sistema linfático ou de vasos sanguíneos para outros órgãos

O sistema linfático é parte das defesas do corpo. Ele é uma rede de linfonodos e vasos linfáticos que levam a linfa através do corpo. O fluido linfático remove células e substâncias que restaram da luta do corpo contra doenças. O corpo luta e mata também células cancerosas, mas às vezes células cancerosas vivas caem no fluido linfático. Células cancerosas podem viajar no fluido linfático ou no sangue para alcançar outros órgãos. Algumas vezes células cancerosas chegam a outros órgãos longe do câncer original. O câncer original é chamado câncer primário. Câncer que se espalhou para outros órgãos é chamado câncer metastático.