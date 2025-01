Por que as defesas do corpo falham em alguns momentos?

O câncer se espalha mais facilmente em pessoas com um sistema imunológico fraco ou com problemas no sistema imunológico. Isto pode acontecer se você:

Tiver HIV ou AIDS

Tomar medicamentos que enfraqueçam seu sistema imunológico

Tem mais de 60 anos — à medida que você envelhece, seu sistema imunológico deixa de funcionar tão bem

Contudo, mesmo que seu sistema imunológico funcione bem, às vezes ele não consegue encontrar e destruir todas as células cancerosas. Algumas vezes, o câncer é grande demais para que o sistema imunológico o destrua.