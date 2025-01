Câncer é o crescimento descontrolado de células no corpo. Células são os blocos minúsculos que formam o corpo. As células se especializam na sua função. Por exemplo, os intestinos têm células musculares para que possam se contrair, células nervosas para controlar as células musculares e outras células para absorver alimento. Existem muitos outros tipos de células nos intestinos e em outras partes do corpo.

Normalmente, novas células no corpo crescem apenas para substituir células que morreram ou que ficaram muito velhas. Cada célula nova parece e funciona exatamente como a célula precedente. Células cancerosas (malignas) são diferentes das células normais em muitas maneiras porque elas:

Se multiplicam muito rapidamente

Continuam a se multiplicar mesmo que o órgão onde estão não precise de mais células

Têm um aspecto anormal e, geralmente, não funcionam adequadamente

Não ficam onde pertencem — invadem órgãos próximos ou se disseminam para partes distantes do corpo (criam metástases)

Alguns tipos de células cancerosas se agrupam para formar uma massa sólida chamada tumor. Contudo, nem todos os tumores são cancerosos. Tumores que não são cancerosos são chamados benignos.

Quando os médicos falam sobre o “estágio” do câncer (estágio I, estágio II, estágio III ou estágio IV), eles estão descrevendo o tamanho do câncer, se ele se espalhou, e para onde. Alguns cânceres crescem e se disseminam mais rapidamente do que outros. Eles são chamados cânceres agressivos.