Os médicos podem usar o ultrassom para encontrar massas no pescoço, mamas, virilha, braços ou pernas. O ultrassom pode ajudar a diferenciar entre um cisto (uma bolsa com líquido dentro) e um tumor sólido. Um ultrassom pode também mostrar problemas com órgãos no abdômen, área dos quadris (pélvica) e tórax como:

Áreas do coração com dimensões ou formato incorretos

Pedras minúsculas ou obstruções na vesícula biliar

Tumores

Se o médico precisar coletar uma amostra do tumor ou de outro tipo de massa, ele pode utilizar o ultrassom para guiá-lo.

Se a pessoa estiver grávida, os médicos costumam fazer exames de ultrassom para ver como o bebê está se desenvolvendo e crescendo.