Um PET scan é um exame que os médicos usam para obter imagens dos órgãos e tecidos. Primeiro, os médicos injetam uma pequena quantidade de uma substância radioativa (um marcador). O marcador é ligado a uma substância química que o corpo usa, como o açúcar (glicose). Uma grande máquina em formato de anel faz uma varredura do corpo enquanto ele usa o marcador. Um computador então reúne essas varreduras e cria muitas imagens detalhadas de como o corpo funciona por dentro. Cada imagem parece como se uma fatia tivesse sido cortada de uma parte do corpo da pessoa. O computador também consegue criar uma imagem tridimensional da parte interna do corpo.

PET scans são bons para mostrar o funcionamento do cérebro ou do coração

Os médicos fazem PET scans para procurar por câncer ou ver se houve propagação do câncer

Você recebe mais radiação do que se fizesse uma radiografia

PET scans são caras e não estão disponíveis em alguns lugares