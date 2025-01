Uma RM é um exame que usa uma máquina equipada com um ímã potente é utilizado para capturar imagens da parte interna do corpo. Um computador cria uma série de imagens detalhadas. Cada imagem parece como se uma fatia tivesse sido cortada através do corpo da pessoa. O computador também consegue criar uma imagem tridimensional da parte interna do corpo. Ao contrário dos exames de tomografia computadorizada (TC) e de tomografia por emissão de pósitrons (PET), uma RM não utiliza raios X (radiação).

Uma RM não utiliza raios-X nem radiação e costuma ser muito seguro

A RM costuma fornecer mais detalhes do que uma TC, mas a RM é muito mais demorada e desconfortável

Uma vez que o aparelho utiliza ímãs potentes, a pessoa não pode realizar uma RM se tiver determinados tipos de objetos metálicos no corpo

A maioria dos aparelhos de RM faz com que a pessoa fique dentro de um túnel estreito; por isso, algumas pessoas sentem muita ansiedade (claustrofobia) e não conseguem fazer o exame

Alguns aparelhos de RM têm uma abertura maior (“aparelho de RM aberto”), o que causa menos perturbação à pessoa

Ressonância magnética (RM) Imagem