Cirurgia é um procedimento médico em que o médico faz uma incisão (corte) no corpo para tratar uma doença, lesão ou outro problema de saúde. Alguns exemplos de cirurgia incluem remover um tumor, liberar um bloqueio no intestino ou mudar um vaso sanguíneo de lugar para ajudar o fluxo de sangue chegar até uma região do corpo.

A cirurgia de emergência trata imediatamente um problema potencialmente fatal, como, por exemplo, reparar uma artéria rompida

A cirurgia de urgência trata um problema grave no prazo de algumas horas, como, por exemplo, remover um apêndice inflamado

A cirurgia eletiva trata um problema que pode esperar até a pessoa estar preparada para consertá-lo, como, por exemplo, repor a articulação do joelho ou remover as rugas no rosto para ajudar com a aparência (cirurgia plástica)

Às vezes, os médicos classificam a cirurgia como sendo de grande ou de pequeno porte.

Em geral, a cirurgia de grande porte é aquela em que o médico faz uma incisão no abdômen, tórax ou cabeça. Uma equipe de médicos realiza essa cirurgia no centro cirúrgico de um hospital enquanto a pessoa está inconsciente. Depois disso, a pessoa geralmente passa uma ou mais noites no hospital.

A cirurgia de pequeno porte é aquela em que não ocorre a abertura de uma parte grande do corpo e geralmente ela não envolve os órgãos principais. É possível que um médico, e não toda uma equipe, realize este tipo de cirurgia em um hospital ou em outro local (por exemplo, em um consultório médico). Em geral, a pessoa volta para casa no mesmo dia.

Caso o médico recomende cirurgia à pessoa, é aconselhável que ela procure obter uma segunda opinião, ou seja, contar a outro médico seu problema de saúde e perguntar àquele médico como ele o trataria. Isso permite que a pessoa compare o tratamento indicado com aquele recomendado pelo médico a que ela costuma ir.