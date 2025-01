Transplante pulmonar e cardiopulmonar

Antes do procedimento, o receptor frequentemente recebe antibióticos para prevenir o desenvolvimento de infecções.

Através de uma incisão no tórax, o pulmão ou os pulmões do receptor são removidos e substituídos pelos pulmões do doador. Os vasos sanguíneos que entram e saem do pulmão (as artérias e as veias pulmonares) e as vias respiratórias principais (os brônquios) são ligados ao pulmão ou pulmões transplantados. Em um transplante de coração-pulmão, o coração danificado do receptor também é removido e substituído pelo coração do doador.

A cirurgia dura entre 4 e 8 horas, no caso de um pulmão, e entre 6 e 12 horas, no caso de dois pulmões. Podem ser transplantados o coração e os pulmões ao mesmo tempo. A internação no hospital após essas cirurgias costuma ser de 7 a 14 dias.

Medicamentos para inibir o sistema imunológico (imunossupressores), incluindo corticosteroides, são iniciados no dia do transplante. Estes medicamentos podem ajudar a reduzir o risco de o receptor rejeitar o pulmão transplantado.