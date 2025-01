Ao contrário do sangue transfundido, os órgãos transplantados, mesmo quando os tipos de tecidos são altamente compatíveis, são geralmente rejeitados, a menos que se tomem medidas para evitar a rejeição. A rejeição ocorre a partir de um ataque do sistema imunológico do receptor ao órgão transplantado, que o sistema imunológico reconhece como corpo estranho. A rejeição pode ser leve e facilmente controlada ou grave, o que resulta na destruição do órgão transplantado.

Apesar do uso de imunossupressores, um ou mais episódios de rejeição podem ocorrer após o transplante renal.

A rejeição aguda acontece durante o terceiro ou quarto mês após o transplante renal. Ela pode ser acompanhada por febre, diminuição da produção de urina com ganho de peso, dor e inchaço do rim e pressão arterial elevada. Os exames de sangue apresentam a deterioração da função renal. Sendo que estes sintomas também podem ser de infecções ou do uso de fármacos, o diagnóstico de rejeição precisa, por vezes, ser confirmado através de uma biópsia com agulha do rim.

A rejeição crônica, que se desenvolve durante vários meses ou anos é relativamente frequente, podendo conduzir a uma deterioração progressiva da função renal.

A rejeição pode, normalmente, ser tratada com eficácia com doses altas de corticosteroides ou globulina antilinfocítica. Se esses medicamentos são ineficazes, eles são parados aos poucos, e a diálise deve ser iniciada novamente. A diálise segue até outro transplante de rim estar disponível.

O rim rejeitado pode ser deixado no lugar, a menos que a febre, a dor e a presença de sangue na urina persistam. As probabilidades de êxito dos segundos transplantes são praticamente tão elevadas como as dos primeiros.