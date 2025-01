Transplante de outros tecidos

Na doença de Parkinson, o transplante do tecido das glândulas adrenais de um indivíduo para o cérebro do receptor parece aliviar os sintomas, assim como o transplante de tecido cerebral de fetos abortados. No entanto, o uso de tecidos de fetos abortados é controverso.

O transplante do timo de natimortos para crianças que nasceram sem o timo (uma doença denominada síndrome de DiGeorge) pode ajudar a restaurar o sistema imunológico dessas crianças. Na ausência do timo, verifica-se uma deficiência do sistema imunológico, visto que os glóbulos brancos, que constituem uma parte vital do sistema imunológico de defesa contra substâncias estranhas, amadurecem no timo. Contudo, o novo timo pode produzir células que atacam as células do receptor, dando origem a doença do enxerto contra o hospedeiro grave (consulte também o vídeo O timo e as células T).

Às vezes, o transplante do útero pode ser feito em mulheres que desejam engravidar, mas que têm um útero anormal ou cujo útero foi removido anteriormente.