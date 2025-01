Transplante de intestino delgado

O intestino delgado pode ser transplantado isoladamente ou conjuntamente com outros órgãos – fígado, estômago e/ou pâncreas. Estes procedimentos podem ser muito complicados.

Um cirurgião remove a parte doente do intestino delgado do receptor e substitui com uma parte saudável do intestino delgado do doador. Os vasos sanguíneos do receptor e do transplante são conectados e o intestino do doador é conectado ao trato digestivo do receptor.

Parte do intestino delgado transplantado é conectado a uma abertura pela parede abdominal para a pele – chamada ileostomia. Esta abertura permite que o médico monitore como o transplante está funcionando e verifique a existência de problemas. Em geral, a abertura pode ser fechada depois de certo tempo. Enquanto a ileostomia estiver presente, os dejetos do corpo passam por ela para uma bolsa específica.