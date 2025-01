Considerações gerais sobre transplantes

Um doador de tecido ou órgão pode ser

Uma pessoa viva – familiar do receptor ou não

Alguém que faleceu recentemente (doador morto)

São preferíveis os tecidos ou os órgãos de indivíduos vivos pois normalmente são mais saudáveis. As células-tronco (da medula óssea, do sangue do cordão umbilical ou do sangue de uma veia) e os rins constituem os tecidos doados com maior frequência por doadores vivos. Geralmente, um rim pode ser doado sem perigo, pois o corpo tem dois rins e pode funcionar bem com apenas um. Doadores vivos também podem doar apenas uma parte do fígado ou de um pulmão ou do pâncreas. O órgão de um doador vivo é transplantado minutos depois de ser extraído. Nos Estados Unidos, é ilegal receber um pagamento para doar órgãos, mas é permitido o reembolso pela doação de células e tecidos.

No entanto, existem órgãos, como o coração, que não podem ser obviamente obtidos de doadores vivos.

Os órgãos dos doadores falecidos normalmente são de indivíduos que previamente concordaram em doar os órgãos. Em muitos estados, indivíduos podem indicar a sua vontade de doar órgãos na carteira de motorista, mas os familiares também são consultados mesmo quando indicado que o indivíduo é doador. A autorização para a doação também pode ser adquirida a partir dos familiares mais próximos no caso de a vontade do falecido não ser conhecida. Doadores falecidos podem ser indivíduos saudáveis, mas que estiveram envolvidos em um grande acidente, assim como aqueles que faleceram por uma doença que não afete o órgão sendo doado. O médico não leva em consideração o potencial de doação de órgãos quando decide recomendar a retirada de medidas de suporte de vida dos indivíduos com doenças terminais ou que tenham tido morte cerebral.

Por vezes, um doador falecido pode fornecer tecidos para transplante a vários indivíduos. Por exemplo, um doador pode fornecer duas córneas, um pâncreas, dois rins, duas partes do fígado, dois pulmões, intestino delgado e um coração. Quando um indivíduo morre, os órgãos deterioram-se rapidamente. Alguns órgãos subsistem poucas horas fora do corpo. Outros órgãos, se mantidos no frio, duram alguns dias.