Imunoterapia

As citocinas são as mensageiras químicas do sistema imunológico. Glóbulos brancos e determinadas outras células do sistema imunológico produzem citocinas quando detectam uma substância estranha (antígeno). Exemplos de citocinas incluem interferons e interleucinas. As citocinas transmitem sua mensagem se ligando a moléculas específicas chamadas receptores na superfície de outra célula. As citocinas e seus receptores lembram um pouco uma chave e uma fechadura. Diferentes citocinas têm diferentes receptores.

As citocinas ou seus receptores podem ser produzidos em laboratório. Quando administrada a uma pessoa, a citocina artificial ou o receptor de citocinas pode ser usado para modificar a resposta imunológica natural da pessoa e tratar muitas doenças.

As citocinas ou os receptores de citocinas são usados para fazer o seguinte: