Imunidade inata

Eosinófilos podem ingerir bactérias, mas também visam as células estranhas que são demasiado grandes para serem ingeridas. Os eosinófilos contêm grânulos que liberam enzimas e outras substâncias tóxicas quando se deparam com células estranhas. Estas substâncias fazem furos nas membranas das células alvo.

Os eosinófilos circulam na corrente sanguínea. No entanto, são menos ativos contra as bactérias do que os neutrófilos e os macrófagos. Uma de suas principais funções consiste em aderir aos parasitas e ajudar a imobilizá-los e a destruí-los.

Os eosinófilos podem ajudar a destruir as células cancerígenas. Eles também produzem substâncias envolvidas na inflamação e reações alérgicas. Indivíduos com alergias, infecções parasitárias, ou asma, normalmente possuem mais eosinófilos na corrente sanguínea do que indivíduos que não tenham tais doenças.