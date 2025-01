Considerações gerais sobre o sistema imunológico

O sistema imunológico é constituído por vários órgãos, além de células dispersas por todo o corpo. Esses órgãos classificam-se em órgãos linfoides primários ou secundários.

Nos órgãos linfoides primários os glóbulos brancos são produzidos e/ou multiplicados:

A medula óssea produz todos os diferentes tipos de glóbulos brancos, inclusive neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, células B e células que se tornam as células T (células T precursoras).

No timo, as células T se multiplicam e são treinadas para reconhecer antígenos estranhos e ignorar os antígenos próprios do organismo. As células T são essenciais na imunidade adquirida.

Os glóbulos brancos, especialmente da medula óssea, são mobilizados quando é preciso defender o organismo. Entram, de imediato, na corrente sanguínea e deslocam-se até à parte do corpo onde sua presença é necessária.

Os órgãos linfoides secundários incluem o

Baço

Linfonodos

Amigdalas

Apêndice

Placas de Peyer no intestino delgado

Esses órgãos retêm os micro-organismos e outras substâncias estranhas e proporcionam um lugar onde as células maduras do sistema imunológico se acumulam, interagem umas com as outras e com as substâncias estranhas, gerando uma resposta imunológica específica.

Os linfonodos encontram-se dispostos de forma estratégica no organismo, encontrando-se ligados entre si por uma extensa rede de vasos linfáticos – o sistema linfático. O sistema linfático transporta micro-organismos, outras substâncias estranhas, células cancerígenas e células mortas ou lesionadas dos tecidos aos linfonodos, onde estas substâncias e células são filtradas ou destruídas. Uma vez filtrada, a linfa é devolvida à corrente sanguínea.

Os linfonodos constituem um dos primeiros órgãos aos quais se podem propagar as células cancerígenas. Por este motivo, o médico costuma examinar os linfonodos para determinar se um câncer se propagou ou não. Células cancerígenas em um nódulo linfático podem causar inchaço no nódulo. Os linfonodos também podem inchar após uma infecção, pois as respostas imunológicas adquiridas contra as infecções são geradas nos linfonodos. Os linfonodos podem, por vezes, inchar, pois as bactérias levadas aos linfonodos não são eliminadas e causam uma infecção no linfonodo (linfadenite).

Sistema linfático: Ajuda a proteger contra as infecções