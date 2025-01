O organismo deve processar (alterar quimicamente ou metabolizar) os medicamentos para que ele possa usá-los e eliminá-los. Grande parte desse processamento ocorre no fígado e é realizado por enzimas hepáticas. Portanto, os medicamentos e o fígado estão interligados de várias maneiras:

Os distúrbios hepáticos podem alterar o modo de metabolização de um medicamento.

Alguns medicamentos podem lesionar o fígado.

Muitos fatores (como comida ingerida, a genética da pessoa e o uso de outros medicamentos) podem afetar como o fígado metaboliza os medicamentos (consulte Fatores que afetam a resposta medicamentosa).

Os medicamentos podem afetar a rapidez de metabolização de outros medicamentos no fígado. Se um medicamento for metabolizado mais rapidamente, ele pode ser decomposto e eliminado antes de exercer a sua função. No caso de medicamentos com metabolismo mais lento, efeitos colaterais são mais prováveis.