Exames de sangue

Os médicos suspeitam de hepatite com base em sintomas típicos, como icterícia.

Exames para hepatite geralmente começam com exames de sangue para determinar o funcionamento do fígado ou se existe lesão hepática (testes de função hepática). Os testes de função hepática medem os níveis de enzimas hepáticas e de outras substâncias produzidas pelo fígado. Esses testes podem ajudar a determinar a gravidade da lesão hepática.

Se os exames sugerirem hepatite, os médicos fazem outros exames de sangue para verificar a presença de vírus de hepatite. Esses exames de sangue podem identificar partes dos vírus específicos (antígenos), anticorpos específicos produzidos pelo organismo para lutar contra o vírus e, às vezes, material genético (RNA ou DNA) do vírus.

Os médicos não testam as pessoas rotineiramente para hepatite E. Contudo, um exame de sangue para detectar anticorpos produzidos pelo sistema imunológico do paciente em resposta ao vírus da hepatite E, se disponível, é feito quando todas as condições abaixo estiverem presentes: