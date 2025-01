A coinfecção com hepatite D geralmente faz com que a hepatite B se agrave.

A coinfecção crônica com hepatite B e D, se não tratada, pode causar fibrose grave do fígado (cirrose).

A coinfecção com hepatites B e D pode resultar em hepatite fulminante (uma forma muito grave de hepatite). A hepatite fulminante pode progredir muito rapidamente. As substâncias tóxicas normalmente removidas pelo fígado se acumulam no sangue e alcançam o cérebro, causando encefalopatia hepática (portossistêmica). As pessoas podem entrar em coma em dias ou semanas. A hepatite fulminante pode ser fatal, especialmente em adultos.