Medicamentos antivirais

A hepatite C crônica é tratada com medicamentos antivirais chamados antivirais de ação direta. Geralmente, vários fármacos são usados em conjunto.

A hepatite C crônica deve ser tratada, a menos que a pessoa tenha outra doença que não responde ao tratamento e que encurta a expectativa de vida.

O tratamento varia com base no tipo específico (genótipo) de vírus da hepatite C causando a infecção, do grau da lesão do fígado e de tratamentos anteriores para hepatite C.

Muitos medicamentos antivirais de ação direta estão disponíveis para tratar a hepatite C. Esses medicamentos são altamente eficazes e apresentam efeitos colaterais mínimos, porque eles atacam o vírus diretamente. Eles incluem sofosbuvir, elbasvir, grazoprevir, velpatasvir, glecaprevir, ledipasvir, voxilapravir e pibrentasvir (todos tomados por via oral).

O tratamento pode durar de 8 a 24 semanas. O tratamento da hepatite C pode eliminar o vírus do corpo e, portanto, parar a inflamação, prevenindo a formação de cicatrizes e reduzindo o risco de desenvolver cirrose.

A ribavirina é um medicamento antiviral que, às vezes, é adicionada ao regime de tratamento para reforçar a eficácia dos medicamentos antivirais.

Se a infecção crônica pelo vírus da hepatite C tiver causado lesão grave no fígado, pode ser feito um transplante de fígado. Depois do transplante do fígado, pessoas com hepatite C são frequentemente tratadas com medicamentos antivirais, que melhoram suas chances de cura.

Depois de completado o tratamento, os médicos fazem exames de sangue para determinar quanto material genético do vírus está presente. Se nada for detectado 12 semanas após finalizar o tratamento, é provável que a pessoa esteja curada.