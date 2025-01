Medicamentos antivirais

As pessoas com hepatite C aguda são tratadas com os mesmos medicamentos usados para tratar a hepatite C crônica assim que a hepatite C aguda é diagnosticada. Esses medicamentos podem diminuir o risco da hepatite C aguda se tornar crônica.

Pessoas com hepatite C não devem consumir bebidas alcoólicas, pois isso poderia danificar o fígado ainda mais. Não existe a necessidade de evitar certos alimentos ou de limitar a atividade. As pessoas não devem tomar medicamentos que podem danificar o fígado, como o paracetamol.

A maioria das pessoas pode voltar tranquilamente ao trabalho depois que a icterícia se resolver.