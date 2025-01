Hepatite B, crônica

Sintomas de hepatite crônica variam dependendo da gravidade da lesão hepática.

Muitas pessoas com hepatite crônica, particularmente crianças, não têm sintomas. Em geral, pessoas com sintomas sentem um mal-estar e cansaço generalizado e perdem o apetite. Algumas pessoas apresentam febre baixa e desconforto vago na parte superior do abdômen.

Frequentemente, os primeiros sintomas específicos ocorrem quando a doença hepática progrediu e existem evidências de cirrose. Os sintomas podem incluir:

Um baço aumentado

Pequenos vasos sanguíneos semelhantes a aranhas visíveis na pele (chamados angiomas aracneiformes)

Palmas das mãos avermelhadas

Acúmulo de líquido dentro do abdômen ascite)

Tendência para sangrar (coagulopatia)

Sangramento no trato digestivo devido a varizes esofágicas

Icterícia (amarelamento da pele e da parte branca dos olhos)

Deterioração da função cerebral devido ao mal funcionamento do fígado (encefalopatia hepática)

A função cerebral se deteriora porque substâncias tóxicas se acumulam no sangue e alcançam o cérebro. O fígado normalmente remove essas substâncias do sangue, as degrada e elimina como subprodutos inócuos na bile ou no sangue. O fígado muito danificado tem menor capacidade de remover essas substâncias.

As pessoas têm tendência a sangrar porque o fígado danificado não consegue mais sintetizar proteínas suficientes para ajudar na coagulação do sangue.