Hepatite B, aguda

O comportamento de alto risco, como o compartilhamento de agulhas para injetar drogas e ter múltiplos parceiros sexuais, deve ser evitado.

Todos os doadores de sangue são testados para hepatite B, para prevenir sua disseminação através de transfusões de sangue. Além disso, embora o risco de contrair hepatite a partir de transfusões seja remoto, os médicos só usam transfusões quando não há alternativa. Essas medidas diminuíram dramaticamente o risco de contrair hepatite a partir de uma transfusão de sangue.

Nos Estados Unidos, a vacinação contra a hepatite B é recomendada para

Todas as pessoas com 18 anos de idade ou menos (a partir do nascimento)

Qualquer adulto que deseje proteção contra a hepatite B

Todos os adultos não vacinados com risco aumentado de contrair hepatite B, incluindo gestantes

Pessoas com doença hepática crônica.

Os familiares e as pessoas próximas a pessoas com hepatite B crônica devem ser vacinadas com a vacina contra a hepatite B, caso ainda não tenham sido.

Se o nível de vírus da hepatite B (carga viral) estiver elevado em gestantes, é frequente que eles administrem medicamentos antivirais durante o último trimestre da gravidez para prevenir a transmissão do vírus da mãe para a criança.

Pessoas não vacinadas e que foram expostas à hepatite B, incluindo bebês nascidos de mães com hepatite B, recebem imunoglobulina contra hepatite B (por injeção no músculo) e a vacina. Esta combinação previne a hepatite B crônica em 75% dos casos ou torna a doença menos grave. A imunoglobulina contra hepatite B contém anticorpos obtidos do sangue de pessoas com níveis elevados de anticorpos contra hepatite. Se uma gestante tiver níveis elevados do vírus, o risco de transmissão para a criança pode ser reduzido tratando-se a mulher com tenofovir, um medicamento antiviral, durante o terceiro trimestre.

Se as pessoas entrarem em contato com o sangue de uma pessoa com hepatite B, elas recebem imunoglobulina contra hepatite B injetável. Se não tiverem sido vacinadas contra a hepatite B, elas também são vacinadas. Se elas foram vacinadas, exames de sangue são feitos para determinar se elas ainda estão protegidas. Se não estiverem, elas são vacinadas.