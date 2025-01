Em geral, a hepatite A se espalha quando as pessoas ingerem o vírus após tocar um objeto ou consumir um alimento ou bebida contaminada com fezes de uma pessoa infectada (chamado via fecal-oral). Essa disseminação geralmente ocorre devido à má higiene; por exemplo, quando a pessoa infectada prepara alimentos sem lavar as mãos. Mariscos pescados de águas que recebem saídas de esgoto não tratado às vezes se contaminam e podem provocar infecção quando são ingeridos crus.

A hepatite A é, às vezes, disseminada em creches, onde os prestadores de cuidados e as crianças entram em contato com as fezes infectadas em fraldas.

As pessoas podem espalhar o vírus antes de desenvolver os sintomas, antes de saber que estão infectadas.

As epidemias, geralmente ligadas à contaminação do abastecimento de água por fezes, são comuns, especialmente em países que não têm instalações eficazes para tratamento de água e saneamento.

A hepatite A não se torna uma infecção crônica. Após a resolução da hepatite aguda, as pessoas não podem mais transmitir o vírus para outras pessoas.