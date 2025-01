As pessoas que ingerem grandes quantidades de álcool manifestam os primeiros sintomas por volta dos 30 ou 40 anos e os problemas graves costumam surgir cerca de dez anos após esses sintomas.

Fígado gorduroso não causa sintomas. Em um terço das pessoas, o fígado está aumentado e liso, sem sensibilidade.

À medida que a doença hepática relacionada ao álcool evolui para hepatite alcoólica, os sintomas podem variar de leves a potencialmente fatais. As pessoas podem ter febre, icterícia e um fígado aumentado, doloroso e sensível. Elas podem se sentir cansadas.

O consumo excessivo de álcool pode fazer com que as faixas de tecidos fibrosos nas palmas se contraiam, provocando contração dos dedos (denominada Contratura de Dupuytren) e tornam as palmas das mãos vermelhas (denominado eritema palmar). Pequenas veias em forma de aranha (angiomas de aranha) podem aparecer na pele da parte superior do corpo. As glândulas salivares nas bochechas podem ficar aumentadas e os músculos podem ficar atrofiados. Os nervos periféricos (nervos fora do cérebro e da medula espinal) podem ser danificados, provocando perda de sensação e força. Os pés e mãos são afetados mais do que as pernas e os braços.

Contratura de Dupuytren do dedo mínimo Imagem DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Homens que bebem grandes quantidades de álcool podem desenvolver características femininas, como pele lisa, mamas aumentadas e redução do pelo pubiano. Os testículos podem encolher.

O pâncreas pode inflamar (denominado pancreatite), provocando dor abdominal e vômitos intensos.

As pessoas podem ficar desnutridas, pois beber muito álcool, que é calórico mas tem pouco valor nutricional, diminui o apetite. Além disso, as lesões causadas pelo álcool podem interferir com a absorção e o processamento de nutrientes. As pessoas podem ter deficiências de folato, tiamina e outras vitaminas ou minerais. As deficiências de determinados minerais podem provocar fraqueza e tremores. Além disso, as deficiências provavelmente causam ou contribuem para a lesão nervosa periférica.

Em pessoas que bebem muita quantidade de álcool, a deficiência de tiamina pode levar à encefalopatia de Wernicke, que provoca confusão, dificuldade ao andar e problemas nos olhos. Se não for tratada prontamente, a encefalopatia de Wernicke pode resultar na síndrome de Korsakoff, coma ou até mesmo morte. A síndrome de Korsakoff provoca perda de memória e confusão.

Pode ocorrer anemia, pois há sangramento no trato digestivo ou deficiência de um nutriente necessário para sintetizar os glóbulos vermelhos (determinadas vitaminas ou ferro).

Os sintomas também podem ser consequências de cirrose (consulte Introdução, acima).

Após o desenvolvimento de cirrose, o fígado geralmente encolhe.

O câncer hepático ocorre em 10% a 15% das pessoas com cirrose, devido ao abuso de bebidas alcoólicas