O fígado produz cerca de metade do colesterol do corpo. O resto vem de alimentos. A maior parte do colesterol produzido pelo fígado é utilizado para fazer a bile, um líquido espesso amarelo-esverdeado e viscoso que ajuda na digestão. O colesterol é também necessário na síntese de determinados hormônios, incluindo estrogênio, testosterona e hormônios adrenais, sendo igualmente um componente essencial de todas as membranas celulares.

O fígado produz também outras substâncias, incluindo proteínas, usadas pelo organismo para realizar suas funções. Por exemplo, os fatores de coagulação são proteínas necessárias para estancar as hemorragias. A albumina é uma proteína necessária para manter a pressão dos líquidos na corrente sanguínea.

Os açúcares são armazenados no fígado sob a forma de glicogênio, sendo fragmentados, posteriormente, e liberados na corrente sanguínea sob a forma de glicose, de acordo com as necessidades do organismo – por exemplo, durante o sono, quando uma pessoa passa muitas horas sem comer e os níveis de glicose no sangue se encontram muito baixos.

O fígado também transforma as substâncias tóxicas (toxinas) ou nocivas absorvidas pelo intestino ou produzidas noutros locais pelo organismo e elimina-as sob a forma de substâncias inócuas, lançando-as na bile ou no sangue. Subprodutos excretados na bile entram no intestino e deixam o corpo pelas fezes. As substâncias lançadas no sangue são filtradas pelos rins e, posteriormente, eliminadas na urina. O fígado é também responsável por transformar quimicamente (metabolizar) os medicamentos (consulte Metabolismo dos medicamentos), tornando-os inativos ou mais fáceis de eliminar do organismo.