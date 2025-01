Hesitação para urinar, esforço e gotejamento

Uma hesitação ao iniciar a micção, uma necessidade de fazer esforço, um fluxo fraco e intermitente de urina e gotejamento no final da micção são os sintomas comuns na obstrução parcial da uretra. Nos homens, esses sintomas se devem, mais comumente, a um aumento do tamanho da próstata que comprime a uretra e, menos frequentemente, a um estreitamento (estenose) da uretra. Sintomas semelhantes em um menino podem significar que ele nasceu com a uretra anormalmente estreita ou tem a uretra com uma abertura externa anormalmente estreita. Esses sintomas são menos comuns em mulheres, mas a abertura da uretra também pode ser anormalmente estreitada em mulheres.

Um médico examina a próstata inserindo o dedo, enluvado e lubrificado, no reto do homem (exame de toque retal). Se a próstata estiver aumentada, um exame de sangue para medir o nível de antígeno específico da próstata (PSA) pode ser feito. Às vezes, ultrassonografia da próstata também é feita. Se há suspeita de estenose uretral, o médico pode inserir um tubo de visualização flexível na bexiga (cistoscopia).

Para tratar uma próstata aumentada, os médicos podem usar medicamentos ou cirurgia. Para tratar estenose uretral em um homem, os médicos podem inserir um cateter na bexiga através do pênis e dilatar (esticar) a uretra. Pode ser necessário inserir um tubo oco para manter a uretra aberta (um stent). Os cirurgiões podem reconstruir a uretra ou usar outros tratamentos cirúrgicos.

(Consulte Considerações gerais sobre sintomas do trato urinário.)