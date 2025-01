Ereção persistente

A necessidade de exames depende do que os médicos encontram no histórico e no exame físico. Frequentemente, o tipo de priapismo (isquêmico ou não isquêmico) e sua causa são óbvios, como o uso de um medicamento para tratar a disfunção erétil. Se não estiver claro se o priapismo é isquêmico ou não isquêmico, os médicos podem tirar uma amostra de sangue do pênis para testar a presença de oxigênio e outros gases (medição de gás do sangue arterial). Ultrassonografia duplex do pênis (ultrassonografia que mede o fluxo sanguíneo e mostra a estrutura dos vasos sanguíneos através do qual o sangue flui). Esses exames ajudam a diferenciar o priapismo isquêmico do não isquêmico. A ultrassonografia também pode apresentar os padrões de fluxo sanguíneo no priapismo e as anormalidades anatômicas que contribuem para o priapismo. Se a causa ainda não for óbvia, os médicos fazem exames para verificar distúrbios sanguíneos e infecções do trato urinário. Os exames incluem

Um hemograma completo

Urinálise e cultura de urina

Algumas vezes eletroforese de hemoglobina, particularmente em meninos e homens de descendência africana ou mediterrânea.

A eletroforese de hemoglobina é um exame de sangue para verificar a presença de hemoglobina (a proteína que transporta o oxigênio nos glóbulos vermelhos) anormal, como ocorre na anemia falciforme.

Como alguns meninos e homens podem ficar constrangidos em admitir que usam drogas ilícitas, os médicos algumas vezes fazem exames para detecção de drogas. Em determinadas situações, uma ressonância magnética (RM) ou tomografia computadorizada (TC) também é feita.