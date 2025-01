Dor ou queimação ao urinar

As pessoas com distúrbios do sistema imunológico e mulheres grávidas com sinais de alerta devem consultar o médico naquele dia (ou de manhã se o sintoma aparece durante a noite) porque complicações de uma infecção do trato urinário podem ser sérias nessas pessoas. Outras pessoas com sinais de alerta devem consultar o médico em 1 ou 2 dias, assim como aquelas cujos sintomas são particularmente incomodativos. Para pessoas sem sinais de alerta que têm sintomas leves, um retardo de dois ou três dias não é prejudicial.

Mulheres com infecções na bexiga frequentes podem reconhecer os sintomas característicos que sugerem um outro episódio.