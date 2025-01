As causas mais comuns da dor escrotal repentina incluem

Torção de um testículo (torsão testicular)

Torção do apêndice testicular (um pequeno pedaço de tecido fixado aos testículos)

Inflamação do epidídimo (epididimite)

A torção testicular ocorre quando um testículo gira em torno de seu cordão espermático. O giro bloqueia o fluxo sanguíneo para os testículos, causando dor e, algumas vezes, a morte dos testículos. A torção testicular é mais comum em recém-nascidos e após a puberdade. A torção também pode ocorrer no apêndice testicular, um pequeno pedaço de tecido basicamente sem função que permanece desde o desenvolvimento do embrião. Como na torção testicular, o giro do apêndice testicular pode bloquear o fluxo sanguíneo, causando dor. A torção do apêndice testicular é mais comum entre os meninos de 7 a 14 anos de idade.

Epididimite é uma inflamação do tubo enrolado no topo dos testículos no qual o esperma amadurece. A epididimite é a causa mais comum de dor escrotal em adultos. A epididimite normalmente é causada por uma infeção, tipicamente uma sexualmente transmitida. Entretanto, algumas vezes não há infecção. Em tais casos, os médicos acreditam que o epidídimo fique inflamado devido ao fluxo reverso da urina para o epidídimo, talvez devido a esforço (como quando uma pessoa levanta algo pesado).