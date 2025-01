Diurese excessiva ou frequente

A melhor maneira de tratar micção excessiva é tratar o distúrbio subjacente. Por exemplo, diabetes mellitus é tratado com dieta e exercícios, além de injeções de insulina e/ou medicamentos por via oral. Em alguns casos, as pessoas podem reduzir a micção excessiva pela diminuição da ingestão de café ou álcool. Pessoas incomodadas por terem que levantar à noite para urinar (noctúria), podem precisar reduzir o consumo de líquidos antes de dormir.

Crianças com micção noturna (que fazem xixi na cama) podem também ser tratadas com terapia motivacional, na qual elas são recompensadas pela prática de comportamentos que reduzam o xixi na cama (por exemplo, com adesivos em um calendário por ir ao banheiro antes de dormir). Se a terapia motivacional não funcionar, alarmes de micção podem ser tentados. Se outras medidas falharem, os médicos podem receitar desmopressina oral para controlar a sede e micção excessivas

Os médicos também podem ajustar a dose de diuréticos que pode contribuir para a micção excessiva. Adultos com noctúria podem ser tratados com relaxantes da bexiga e medicamentos para prevenir espasmos da bexiga. Casos resistentes também podem ser tratados com desmopressina.