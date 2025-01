Infecção renal

A pielonefrite é mais frequente nas mulheres do que nos homens. Escherichia coli, um tipo de bactérias normalmente no intestino grosso, causa cerca de 90% dos casos de pielonefrite entre as pessoas que não estão internadas ou morando em uma casa de repouso. Geralmente, as infecções vão da área genital até a bexiga através da uretra e em seguida pelos ureteres até os rins. Em uma pessoa com o trato urinário saudável, uma infecção é normalmente evitada com o movimento, dos ureteres em direção aos rins, do fluxo de urina que leva os micro-organismos para fora e pelo fechamento dos ureteres na entrada para a bexiga. No entanto, qualquer bloqueio físico (obstrução) do fluxo de urina, como uma anormalidade estrutural, cálculo renal ou um aumento da próstata, ou o refluxo da urina da bexiga para os ureteres aumenta a probabilidade de pielonefrite.

O risco de pielonefrite é aumentado durante a gravidez. Durante a gravidez, o aumento do útero exerce certa pressão sobre os ureteres e obstrui parcialmente o fluxo descendente normal da urina. A gravidez também aumenta o risco para um refluxo da urina até os ureteres porque estes se dilatam, provocando a redução de contrações musculares que impulsionam a urina até os ureteres e interior da bexiga.

Em cerca de 5% dos casos, as infecções chegam aos rins, vindas de outra parte do corpo através da corrente sanguínea. Por exemplo, uma infecção da pele por estafilococos pode espalhar-se para os rins através da corrente sanguínea.

O risco e a gravidade da pielonefrite estão aumentados nas pessoas com diabetes ou com um sistema imunológico debilitado (que reduz a capacidade do corpo de combater infecções). A pielonefrite é geralmente causada por bactérias. Raramente, é causada por tuberculose (uma causa bacteriana rara da pielonefrite), infecções fúngicas e vírus.

Algumas pessoas desenvolvem infecções de longa duração (pielonefrite crônica). Quase todas elas têm anormalidades importantes subjacentes, como uma obstrução do trato urinário, grandes cálculos renais que persistem ou, mais comumente, refluxo da urina da bexiga para os ureteres (que ocorre com mais frequência em crianças pequenas). A pielonefrite crônica pode fazer as bactérias serem liberadas na corrente sanguínea, às vezes resultando em infecções no rim oposto ou em outra parte do corpo. Em certos casos, a pielonefrite crônica pode lesionar gravemente os rins.