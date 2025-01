Infecção da bexiga

A cistite é frequente nas mulheres, principalmente durante os anos férteis. Algumas mulheres sofrem de episódios recorrentes de cistite. Há várias razões para as mulheres serem suscetíveis, incluindo o curto comprimento da uretra e a proximidade da abertura da uretra com a vagina e com o ânus, onde as bactérias são comumente encontradas. As relações sexuais podem igualmente contribuir, porque o movimento pode fazer com que bactérias alcancem a abertura da uretra, subindo daí para a bexiga. As mulheres grávidas são especialmente propensas a sofrer de cistite, pois a gravidez pode interferir com o esvaziamento da bexiga.

A utilização do diafragma para contracepção aumenta o risco de desenvolver cistite, possivelmente porque o espermicida utilizado suprime as bactérias próprias da vagina e permite o crescimento de bactérias na vagina que causam cistite. Ter relação sexual com um homem que usa preservativo com espermicida também aumenta o risco.

A diminuição na produção de estrogênio que ocorre após a menopausa pode afinar os tecidos vaginais e da vulva ao redor da uretra, o que pode predispor uma mulher a episódios repetidos de cistite. Além disso, uma queda do útero ou da bexiga (prolapso) pode causar o esvaziamento da bexiga e predispor a cistite. Um útero ou bexiga em prolapso é mais comum entre as mulheres que tiveram muitos filhos.

Fístula vesicovaginal Imagem

Raramente, a cistite reaparece devido a uma ligação anormal entre a bexiga e a vagina (fistula vesicovaginal).