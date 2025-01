Considerações gerais sobre infecções do trato urinário (ITUs)

Infecções bacterianas do trato urinário inferior – geralmente a bexiga – são muito comuns, especialmente em mulheres jovens e sexualmente ativas. Também é frequente que mulheres jovens tenham infecções renais bacterianas, mas são menos comuns do que as infecções da bexiga. A bactéria que mais frequentemente causa ITU é a Escherichia coli. Nas pessoas com idade entre 20 e 50 anos, as ITUs causadas por bactérias são cerca de 50 vezes mais frequentes nas mulheres do que nos homens. Nos homens, a uretra é maior e assim torna-se mais difícil para as bactérias subirem o suficiente para causar uma infecção. Em homens entre 20 e 50 anos de idade, as ITUs mais frequentes são uretrite ou prostatite. Nas pessoas com mais de 50 anos, as ITUs tornam-se mais frequentes, tanto nos homens como nas mulheres, com uma diferença muito pequena entre os sexos.

