O rim espongiomedular consiste num distúrbio incomum em que os túbulos dos rins que contêm a urina se dilatam.

Geralmente, o rim espongiomedular é causado por uma anomalia não genética que ocorre durante o desenvolvimento do feto. Com frequência bastante menor, esse distúrbio pode ser hereditário. Na maioria dos casos, o rim espongiomedular não provoca sintomas, mas a pessoa que sofre desta doença é propensa a apresentar cálculos renais, sangue na urina e infecções renais. Em mais da metade das pessoas que sofrem desse distúrbio produzem-se depósitos de cálcio nos rins. Os depósitos de cálcio podem formar cálculos renais. Raramente, cálculos bloqueiam o trato urinário.

O médico pode suspeitar de rim espongiomedular pelos sintomas e exames de imagem realizados por outros motivos. Exames de diagnóstico por imagem dos rins revelam depósitos de cálcio, caso existam. Em geral, o diagnóstico é feito por tomografia computadorizada (TC), geralmente mostrando depósitos de cálcio e túbulos alargados (dilatados) nos rins contendo urina.

A maioria das pessoas não necessita de tratamento. Este pode ser necessário caso uma infecção se desenvolva ou se o rim espongiomedular causar a deposição de cálcio com formação repetida de cálculos. O tratamento para os cálculos de cálcio é a alta ingestão de fluido (mais de 2 litros [2 quartos] por dia) e uma alimentação com pouco sódio, teor normal de cálcio e teor baixo a normal de proteínas. Algumas vezes os médicos recomendam o uso de um diurético tiazídico para reduzir a quantidade de cálcio excretado na urina. Uma cirurgia pode ser necessária se o trato urinário for obstruído. As infecções são tratadas com antibióticos.