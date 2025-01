A displasia cística renal congênita é uma ampla categoria de defeitos congênitos envolvendo os rins e/ou o trato urinário, capazes de bloquear o fluxo de urina.

A displasia cística congênita afeta um ou ambos os rins. A displasia cística renal pode ser o único defeito congênito ou pode ser parte de uma síndrome que ocorre juntamente com outras anormalidades. As anormalidades podem afetar outras partes do trato urinário, incluindo o ureter, bexiga ou, raramente, a uretra, testículos ou músculos da parede abdominal. (Consulte a figura Visualização do trato urinário.)

Se houver tecido renal suficiente danificado, pode ocorrer o desenvolvimento de doença renal crônica, às vezes causando sintomas, frequentemente com retardo do crescimento. A displasia cística renal congênita é habitualmente descoberta por uma ultrassonografia de rotina antes do nascimento ou durante a infância, por motivos não relacionados aos rins.

O prognóstico é altamente imprevisível, porque pode ser difícil para os médicos saberem quanto tecido renal não está afetado e funciona normalmente.

O tratamento é a correção cirúrgica, se necessário, para corrigir quaisquer defeitos associados ao trato urinário. Se a doença renal crônica progredir para doença renal terminal (DRT ou insuficiência renal terminal), poderá ser necessária a realização de diálise ou transplante renal.