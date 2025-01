Beber bicarbonato de sódio

A síndrome de Fanconi não pode ser curada, mas pode ser mantida sob controle através de um tratamento apropriado. Um tratamento eficaz pode evitar que as lesões ósseas ou do tecido renal piorem e, por vezes, pode corrigi-las. O diagnóstico e o tratamento precoces podem aumentar a chance de a criança atingir uma altura normal. O nível elevado de acidez no sangue (acidose) pode ser neutralizado com a ingestão de bicarbonato de sódio. As pessoas com baixos níveis de potássio no sangue podem precisar tomar suplementos de potássio por via oral.

A doença óssea requer um tratamento com fosfatos e suplementos de vitamina D, administrados por via oral.

O transplante renal pode salvar a vida de uma criança quando o distúrbio desenvolve insuficiência renal, mas se a doença subjacente for a cistinose, a lesão progressiva pode continuar em outros órgãos e por fim resultar em morte.