O prognóstico é bom se a resistência à argininavasopressina for diagnosticada antes de a pessoa sofrer episódios graves de desidratação.

Com tratamento adequado, é provável que um lactente com esse distúrbio tenha desenvolvimento normal. Entretanto, se a resistência à argininavasopressina não for diagnosticada e tratada com rapidez, o cérebro pode ser lesionado, causando uma deficiência intelectual permanente no lactente. Os episódios frequentes de desidratação também podem atrasar o seu desenvolvimento físico.

Nos casos em que o distúrbio não é herdado, a correção da anormalidade subjacente ajuda a função renal a voltar ao normal.