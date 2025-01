Na glicosúria renal, glicose (açúcar) é excretada na urina, apesar dos níveis normais ou baixos de glicose no sangue.

(Consulte também Introdução aos distúrbios dos túbulos renais.)

Normalmente, o organismo elimina a glicose através da urina apenas quando os níveis de glicose no sangue estão muito altos (como no diabetes mellitus não controlado). Na maior parte das pessoas saudáveis, a glicose do sangue filtrada pelos rins é completamente reabsorvida para o sangue. Nas pessoas afetadas pela glicosúria renal, a glicose pode ser eliminada pela urina mesmo que as concentrações de glicose no sangue estejam normais ou baixas. Isso ocorre devido a um defeito nas células tubulares dos rins, que diminui a reabsorção da glicose.

Algumas formas de glicosúria renal são hereditárias, causando apenas glicosúria ou como parte da síndrome de Fanconi. A forma adquirida pode ser causada por certos tipos de medicamentos ou doenças que danificam os túbulos renais.

A glicosúria renal não tem qualquer sintoma nem consequências graves.

O médico faz o diagnóstico quando um exame de sangue de rotina detecta glicose na urina, apesar dos níveis de glicose no sangue estarem normais.

Não necessita de tratamento.